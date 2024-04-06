Вбив матір та 7-річну сестру: на Одещині сталась жахлива трагедія (фото)

У мережі пишуть, що нібито підліток був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння

У суботу, 6 квітня, на Одещині вбитими знайшли жінку та її 7-річну дитину, трагедія сталася у Подільському районі. Особу підозрюваного встановлено.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції (ГУНП) в Одеській області. Наразі правоохоронці працюють на місці злочину, збирають докази, встановлюють всі обставини події.

"Тіла жінки, 1986 року народження, та 7-річної дівчинки з тілесними ушкодженнями без ознак життя виявлені сьогодні, 6 квітня, близько 9-ї години у будинку, в якому вони мешкали", — повідомляє слідство.

На місця події працює керівництво слідчого управління ГУНП, слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, слідчі управління з мобільною ДНК-лабораторією, спеціалісти пересувної поліцейської криміналістичної лабораторії, поліцейські – кінологи тощо.

"Особу підозрюваного наразі встановлено, з ним працюють слідчі", — заявили в управлінні.

Разом з цим у мережі містяни повідомлять про подробиці вбивства. Зазначається, що подія відбулась ввечері 5 квітня у місті Ананьєв, а фігурант справи – школяр, який був у неадекватному стані та нібито зарізав свою матір та сестру, а потім зґвалтував.

"16-річний підліток під "алкашкою та наркотою" прийшов додому і почав лаятися зі своєю 38-річною матір'ю. У ході конфлікту хлопець взяв ножа і перерізав матері горло. Все це побачила його 7-річна сестра і почала кричати, у відповідь на що школяр зарізав і її теж, а потім пішов з дому бухати далі. Ближче до ночі шизоїд повернувся, помив тіло своєї матері від крові й зґвалтував. Наразі хлопця затримано…", — повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

Щодо цих подробиць поліція не надавала офіційної інформації. Наразі триває слідство. Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

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