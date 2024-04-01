Забив руками та ногами: на Львівщині ревнивець жорстоко вбив співмешканку та знайомого (фото)

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі

У Львівській області поліція затримала чоловіка за підозрою у вбивстві своєї співмешканки та свого знайомого. За даними правоохоронців, вбивства були скоєні на ґрунті ревнощів.

Як повідомили у пресслужбі обласної поліції, вранці 30 березня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 53-річного мешканця одного з сіл Яворівського району. Він розповів, що у своєму будинку виявив тіла своєї 40-річної співмешканки та свого знайомого – односельця віком 68 років, без ознак життя.

У поліції зазначили, що до розкриття злочину були залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Яворівського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили, що до скоєння вбивств причетний власник будинку, у якому були виявлені тіла, той самий чоловік, який телефонував на 102.

За даними правоохоронців, напередодні, 29 березня, близько 21:00 між підозрюваним, його співмешканкою та його знайомим на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Власник помешкання завдав чисельних ударів руками та ногами своїм жертвам, спричинивши травми, від яких ті померли на місці події.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Київщині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 47-річної жінки. Її тіло виявили у занедбаному амбарі 15 березня під час гасіння пожежі.