Не поділили дівчину: на Житомирщині вчитель із ножем накинувся на підлітків, один з них загинув (фото)

За життя потерпілого борються медики

На Житомирщині 23-річний вчитель напав з ножем на двох підлітків. Одному з них він завдав смертельних поранень.

Як повідомили у поліції області, трагедія сталася увечері 25 квітня у селі Луковець Житомирської області. Місцева мешканка повідомила, що біля магазину незнайомий чоловік порізав ножем двох підлітків.

Поліцейські прибули на місце та встановили, що двоє 17-річних хлопців приїхали до свого колишнього вчителя, щоб з’ясувати стосунки. Один із підлітків звинувачував чоловіка у залицяннях до його дівчини. Скандал переріс у бійку, під час якої вчитель пустив у хід ножа.

Один із підлітків, мешканець смт Хорошево, помер від ран, які йому завдав чоловік. Його товариш, мешканець с. Краївщина потрапив до лікарні, за її життя борються лікарі.

Підозрюваний був удома, його затримали. За місцем його проживання було знайдено ножа, яким він, ймовірно, поранив підлітків. Його вилучили для проведення слідчих дій.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України). Слідство клопотатиме в суді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Якщо вина вчителя буде доведена, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Як повідомляв "Телеграф", Деснянський районний суд Києва на дев’ять років відправив до в’язниці жителя столиці, який з особливою жорсткістю вбив свою знайому, а потім спробував накласти на себе руки. Чоловік завдав своїй жертві 23 ножових поранення.