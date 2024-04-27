Не поделили девушку: на Житомирщине учитель с ножом набросился на подростков, один из них погиб (фото)

За жизнь пострадавшего борются медики

В Житомирской области 23-летний учитель напал с ножом на двоих подростков. Одному из них он нанес смертельные ранения.

Как сообщили в полиции области, трагедия произошла вечером 25 апреля в селе Луковец Житомирской области. Местная жительница сообщила, что около магазина незнакомый мужчина порезал ножом двоих подростков.

Полицейские прибыли на место и установили, что двое 17-летних парней приехали к своему бывшему учителю, чтобы выяснить отношения. Один из подростков обвинял мужчину в ухаживаниях за его девушкой. Скандал перерос в драку, в ходе которой учитель пустил в ход нож.

Один из подростков, житель пгт Хорошево, скончался от ран, которые ему нанес мужчина. Его товарищ, житель с. Краевщина попал в больницу, за его жизнь борются врачи.

Подозреваемый был дома, его задержали. По месту его жительства был найден нож, которым он, вероятно, ранил подростков. Его изъяли для проведения следственных действий.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и покушении на убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины). Следствие будет ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Если вина учителя будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщал "Телеграф", Деснянский районный суд Киева на девять лет отправил в тюрьму жителя столицы, который с особой жесткостью убил свою знакомую, а затем попытался покончить с собой. Мужчина нанес своей жертве 23 ножевых ранения.