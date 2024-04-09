Українця у Польші підозрюють у вбивстві чотирьох людей: стали відомі деталі

Усі жертви ― чоловіки

У вівторок, 9 квітня, стало відомо про затримання громадянина України у польській столиці Варшаві. Українця підозрюють у вбивстві чотирьох чоловіків.

Особи жертв поки не вдалось встановити, над цим працюють правоохоронні органи. Про це повідомляє радіо RMF FM.

Тіла чотирьох чоловіків було знайдено на території одного зі старих будинків. Ця будівля була закинута і там часто ночували бездомні люди.

Одне тіло було знайдено у квартирі, друге ― на горище. Ще два тіла були закопані у дворі. Їх почали знаходити з 7 квітня. Тіла встигли розкластись, через що встановлення особистості ускладнюється.

Правоохоронні органи опитали місцевих. Спочатку були затримані семеро осіб, проте слідчі вважають, що саме українець здійснив ці злочини. Мотиви наразі невідомі. У правоохоронців є версія про конфлікт між бездомними поляками та українцями.

Раніше "Телеграф" повідомляв про затримання українця у польському Вроцлаві. Його запідозрили у шпигунстві на російські спецслужби.

За версією правоохоронців, він збирався підпалити стратегічні об’єкти у місті. Речі для підпалу ніби знайшли при ньому. Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує до 12 років позбавлення волі.