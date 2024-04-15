Порізав священика та парафіян: в Австралії невідомий влаштував різанину у храмі (відео)

Поліція вже затримала злочинця

В Австралії злочинець влаштував різанину прямо у храмі. Він напав на священика під час проповіді.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався в Сіднеї. Невідомий, озброївшись ножем, напав на священика та кількох парафіян. Він завдав їм ножових поранень.

"Єпископ Марі Еммануель читав проповідь у церкві Доброго пастиря в Вейклі на заході Сіднея в понеділок увечері, коли нападник підійшов до вівтаря і завдав йому кількох ножових поранень", — йдеться у матеріалі.

За попередніми даними, загальна кількість постраждалих становить як мінімум чотири особи. Правоохоронці, які негайно прибули на місце подій, затримали зловмисника. На даний момент вони встановлюють мотиви нападу.

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Зазначимо, що у Сіднеї це вже другий такий напад за тиждень. У суботу там загинуло шестеро людей. Ще 8 отримали поранення (у тому числі 9-місячна дитина, матір якої було вбито). На них також напав чоловік із ножем.

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