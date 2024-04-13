Моторошне вбивство на Черкащині: 17-річного юнака знайшли закопаним у полі (фото)

Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення або довічне

На Черкащині сталось жахливе вбивство 17-річного парубка Вадима Редьки. У селі Набутів двоє молодиків забили до смерті та закопали в полі переселенця з Краматорська.

Про це пише "Дніпро TV", спираючись на слова матері загиблого та коментарі поліції. Останній раз хлопця бачили ввечері 3 квітня біля будинку. Той з другом збирався йти гуляти.

"Моя дитина вийшла о 9:45 вечора, я якраз йшла з роботи на велосипеді, під’їхала. Він із товаришем виходив і каже: "Мам, я не довго". Він підпрацьовував і вчився. Я не довго, завтра на роботу, каже. Ми прогуляємося, загалом сказав: "Я не довго", – розповідає Валентина Редько, мати вбитого хлопця.

За її словами, вони переселенці з Краматорська, чоловік служить, тож намагалася тримати "руку на пульсі". Валентина каже, що завжди намагалася знати де її син та з ким, просто турбувалась.

Жінка згадує, що в той вечір поговорила з чоловіком, на годиннику було вже майже пів на 11-ту вечора, а сина не було ще.Тому вона намагалась додзвонитися йому, але він не відповів. Тоді вона набрала його товариша. Голос друга Вадима, Олександра, здався матері підозрілим. Ніби-то він обманює її. Олександр розказував різні версії, то телефон сів, то вони зараз не разом. Зрештою хлопець сказав, що пішов додому, а де Вадим не знає. Потім зранку мати звернулася до поліції.

"До оператора "102" надійшло повідомлення від місцевої мешканки щодо зникнення її сина зі зв’язку. Правоохоронці прийняли заяву від місцевої мешканки і одразу приступили до перевірки інформації щодо можливого місця знаходження", – розповідає Олег Гудима, керівник поліції Черкаської області.

Згодом зниклий юнак був по-звірячому вбитий. Тіло підлітка зловмисники засипали землею.

"Причетних до скоєння злочину затримано. Наразі це двоє місцевих мешканців, 18 та 20 років, які скоїли цей злочин на ґрунті виниклих неприязних відносин під час розпивання спиртних напоїв. Вони завдали тілесних ушкоджень неповнолітньому, після чого вивели його в поле, де спричинили тілесні ушкодження, які були несумісні з життям", – зазначає Олег Гудима.

За даними ЗМІ, двоє підозрюваних у вбивстві – 20-річний Богдан Ященко та 18-річний Андрій Гончар. Останнього характеризують як агресивного і жорстокого юнака.

У правоохоронних органах підтвердили, що на сьогодні на Гончара, якому всього лише вісімнадцять, уже є дві справи, як досі слухають у судах. Після вбивства у селі поповзли чутки про ще кількох жертв Гончара. Офіційно відомо, що минулого року він побив іншого чоловіка, який після цього помер. Неофіційно, вважають у селі, на руках молодика нібито четверо убитих. Окрім цього, він із друзями начебто насильно затягували дівчат до оселі.

Наразі підозрюваним загрожує до 15 років або довічне.

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