Відкрив полювання на росіянок: у Підмосков’ї чоловік обливає перехожих кислотою (відео)

Серед жертв є підліток

У Московській області Росії невідомий чоловік обливає кислотою жінок. Наразі відомо, що за останні два дні було зафіксовано три напади.

Серед його жертв – 16-річний підліток. Про це пишуть росЗМІ, називаючи нападника "кислотним маніяком" та "хіміком".

Зазначається, що серія нападів сталася у селищі Моніно. "Мешканці вулиць Комсомольської, Південної та Московської поодинці тепер не гуляють. Є ризик зустріти божевільного "хіміка"", — пишуть ЗМІ.

Селище на карті

За словами постраждалої, нападник хлюпнув їй в обличчя кислотою мовчки — без будь-яких погроз та причин. Дівчину з опіками обличчя та очей відправили до лікарні Балашихи.

Жертвою нападника стала також 16-річна дівчина, яка поверталася додому. Чоловік підкрався ззаду та вилив на дівчину їдку рідину. Вона, за даними журналістів, відчула гострий біль і вже вдома зрозуміла, що то була кислота. Хімікати пропалили одяг та потрапили на ногу.

Зазначається, що росіяни, які проживають у селищі, налякані та обурені діями чоловіка. Поліція, за даними ЗМІ, вже шукає нападника та проводить експертизу хімікатів.

Раніше "Телеграф" писав, що у середу, 10 квітня, у столиці відбулася церемонія прощання з 16-річним підлітком, якого п’яний співробітник УДО вбив на верхній станції київського фунікулера. В останній шлях провести школяра прийшли його близькі та рідні, друзі, однокласники та вчителі.