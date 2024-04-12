Открыл охоту на россиянок: в Подмосковье мужчина обливает прохожих кислотой (видео)

Среди жертв есть подросток

В Московской области России неизвестный мужчина обливает кислотой женщин. На данный момент известно, что за последние два дня было зафиксировано три нападения.

Среди его жертв — 16-летний подросток. Об этом пишут росСМИ, называя нападавшего "кислотным маньяком" и "химиком".

Отмечается, что серия нападений произошла в поселке Монино. "Жители улиц Комсомольской, Южной и Московской по одиночке теперь не гуляют. Есть риск встретить сумасшедшего "химика"", — пишут СМИ.

Поселок на карте

По словам пострадавшей, нападающий плеснул ей в лицо кислотой молча — без каких-либо угроз и причин. Девушку с ожогами лица и глаз отправили в больницу Балашихи.

Жертвой нападавшего стала также 16-летняя девушка, которая возвращалась домой. Мужчина подкрался сзади и вылил на девушку едкую жидкость. Она, по данным журналистов, почувствовала острую боль и уже дома поняла, что это была кислота. Химикаты прожгли одежду и попали на ногу.

Отмечается, что россияне, который проживают в поселке, напуганы и возмущены действиями мужчины. Полиция, по данным СМИ, уже ищет нападавшего и проводит экспертизу химикатов.

Ранее "Телеграф" писал, что в среду, 10 апреля, в столице прошла церемония прощания с 16-летним подростком, которого пьяный сотрудник УГО убил на верхней станции киевского фуникулера. В последний путь провести школьника пришли его близкие и родные, друзья, одноклассники и учителя.