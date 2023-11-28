Під Харковом п’яний чоловік облив дітей бензином та підпалив: подробиці (відео)

Чоловік може опинитися за ґратами на строк до 15 років

На Харківщині чоловік підпалив підлітків. Причини, через які він це зробив, невідомі. На щастя, діти залишилися живими.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. Нападника вже затримано.

Інцидент стався у селі Станичне Красноградського району сьогодні близько 16:30. За столиком у магазині відпочивала компанія із чотирьох дівчат та хлопця. До них підійшов місцевий безробітний, який зловживав алкоголем. Що саме сталося між ними невідомо, але в секунду чоловік облив дітей бензином із пляшки та підпалив.

На кадрах із камери відеоспостереження видно, як спалахує величезне полум’я. Діти були змушені стрибати через вогонь, щоб урятуватися.

"На щастя (діти — ред.) не постраждали. Дивом одяг не спалахнув. Відвезли дітей до лікарні для додаткового огляду", — повідомив Сергій Болвінов.

Наймолодшій потерпілій 11 років, а найстаршому — 17 років. Нападника вже затримано, в момент підпалу дітей він був п’яний. Його дії кваліфікують за ч. 2 ст. 115 КК України (навмисне вбивство двох або більше осіб, у тому числі малолітніх дітей, у спосіб, небезпечний для життя багатьох). Чоловіку загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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