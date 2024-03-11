У Києві на чоловіка напали озброєні бандити: вони хотіли забрати машину, щоб виїхати за кордон (фото)

Злочинців уже затримали

У Києві серед жвавої вулиці стався розбійний напад. Двоє молодих людей хотіли відібрати у чоловіка автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. За її даними, інцидент стався на парковці ТРЦ Lavina Mall. Там 19-річний чоловік разом зі своїм 21-річним спільником побачили, як водій сідає за кермо автомобіля Мерседес-Бенц GLE 300 та вирішили відібрати машину.

Під час скоєння злочину один із нападників сів на заднє сидіння, як тільки власник машини відчинив двері, дістав ножа і став завдавати йому ударів. У цей час інший нападник завдав ударів власнику машини з вулиці, підійшовши до дверей водія.

"На крик постраждалого звернули увагу люди, які на цей час були на парковці, і зловмисники, не відібравши автомобіль, зникли", — йдеться в повідомленні.

На інцидент негайно відреагували правоохоронці, які цього ж вечора затримали фігурантів. Ними виявилися мешканці Донецької та Закарпатської областей. Вони жили у столиці у хостелі, а викраденням автомобіля планували заробити гроші на поїздку за кордон.

Наразі їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

На фото є сліди крові. Вразливим варто утриматися від перегляду — 18+.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Німеччині побили ще одного українського підлітка.