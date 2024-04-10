Заподозрила в измене по "интересному" следу: в Одесской области жена пырнула мужа в живот

Конфликт возник сразу после сексуальной близости

В Одесской области женщина ударила в живот своего супруга разбитой бутылкой. Конфликт возник на почве ревности.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По их данным, супруга заподозрила своей мужа в измене, ведь во время половога акта у мужчины якобы выделилось недостаточно эякулята.

"Женщина заподозрила мужа в измене из-за того, что он мало к@нчил во время их близости", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник вечером, 9 апреля, служба скорой помощи получила вызов из села Доброалександровка Одесской области. Причиной к вызову стала резаная рана, ведь жена нанесла мужу удар в живот разбитой бутылкой.

Село на карте

Но в то же время, по данным местных телеграм-каналов, мужчина отказался от госпитализации и заявил, что не имеет никаких претензий к своей супруге.

Отметим, что в начале апреля во Львовской области полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве своей сожительницы и своего знакомого. По данным правоохранителей, убийства были совершены на почве ревности. Подозреваемый нанес многочисленные удары руками и ногами своим жертвам, причинив травмы, от которых те скончались на месте происшествия.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей жены. Злоумышленник расчленил тело жертвы и разбрасывал его части по разным местам.