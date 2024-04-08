Убитый в киевском фуникулере подросток был футболистом: что известно о парне (фото)

Погибшему парню было всего 16 лет

Стали известны подробности из биографии подростка, которого убил пьяный мужчина на верхней станции киевского фуникулера. Как оказалось, погибшего звали Максим и он учился в 10 классе, а также активно занимался футболом.

Представители СДЮСШ по футболу "Смена", воспитанником которой был Максим, выразили свои соболезнования родным и близким парня, а также открыли сбор для помощи его семье. Подростку было всего 16 лет.

Напомним, вечером в воскресенье, 7 апреля, на Михайловской площади во время подъема в вагоне киевского фуникулера между 30-летним мужчиной и 16-летним подростком вспыхнул словестный конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он начал приставать к подросткам с вопросами о том, готовы ли они защищать Родину.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции мужчина набросился на подростка и толкнул его. В результате падения Максим разбил головой стекло в окне и получил глубокие порезы шеи. У парня оказалась повреждена сонная артерия и началось сильное кровотечение.

Подросток скончался на глазах у пассажиров до приезда скорой помощи — он истек кровью, лежа на ступенях.

Максиму было всего 16 лет

Место трагедии

Убитый парень — несовершеннолетний Матерухин Максим Александрович 2007 года рождения — учился в 10 классе столичной школы №36. Подросток также ходил в СДЮСШ по футболу "Смена" и активно занимался спортом.

Все желающие могут помочь родителям убитого мальчика: представители СДЮСШ опубликовали банковские карты родителей подростка и выразили свои соболезнования родным Максима.

"Сейчас в СМИ пишут много разной информации, но то, что "здоровый дядя" напал на юношу средь бела дня, это — УЖАС. Сочувствуем семье и близким Максима! Вечная, светлая память и почет … Царство Небесное и вечный покой …

Все желающие помочь семье: Монобанк — 5375 4141 2720 5382. Приватбанк — 5363 5420 1490 5096. Карточки отца, Матерухина Александра Васильевича", — отметили представители СДЮСШ "Смена".

Как нам стало известно, напал на подростка Косов Артем Владимирович 1994 года рождения, который работал мастером-сержантом Управления государственной охраны Украины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и был оперативно задержан.

Задержанному готовятся объявить подозрение в совершении умышленного убийстве. Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

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