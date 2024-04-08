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Убитый в киевском фуникулере подросток был футболистом: что известно о парне (фото)

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
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Свидетелями трагедии стали пассажиры фуникулера Новость обновлена 08 апреля 2024, 17:20
Свидетелями трагедии стали пассажиры фуникулера. Фото Коллаж "Телеграфа"

Погибшему парню было всего 16 лет

Стали известны подробности из биографии подростка, которого убил пьяный мужчина на верхней станции киевского фуникулера. Как оказалось, погибшего звали Максим и он учился в 10 классе, а также активно занимался футболом.

Представители СДЮСШ по футболу "Смена", воспитанником которой был Максим, выразили свои соболезнования родным и близким парня, а также открыли сбор для помощи его семье. Подростку было всего 16 лет.

Напомним, вечером в воскресенье, 7 апреля, на Михайловской площади во время подъема в вагоне киевского фуникулера между 30-летним мужчиной и 16-летним подростком вспыхнул словестный конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он начал приставать к подросткам с вопросами о том, готовы ли они защищать Родину.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции мужчина набросился на подростка и толкнул его. В результате падения Максим разбил головой стекло в окне и получил глубокие порезы шеи. У парня оказалась повреждена сонная артерия и началось сильное кровотечение.

Подросток скончался на глазах у пассажиров до приезда скорой помощи — он истек кровью, лежа на ступенях.

Максиму было всего 16 лет
Место трагедии

Убитый парень — несовершеннолетний Матерухин Максим Александрович 2007 года рождения — учился в 10 классе столичной школы №36. Подросток также ходил в СДЮСШ по футболу "Смена" и активно занимался спортом.

Все желающие могут помочь родителям убитого мальчика: представители СДЮСШ опубликовали банковские карты родителей подростка и выразили свои соболезнования родным Максима.

"Сейчас в СМИ пишут много разной информации, но то, что "здоровый дядя" напал на юношу средь бела дня, это — УЖАС. Сочувствуем семье и близким Максима! Вечная, светлая память и почет … Царство Небесное и вечный покой …

Все желающие помочь семье: Монобанк — 5375 4141 2720 5382. Приватбанк — 5363 5420 1490 5096. Карточки отца, Матерухина Александра Васильевича", — отметили представители СДЮСШ "Смена".

Как нам стало известно, напал на подростка Косов Артем Владимирович 1994 года рождения, который работал мастером-сержантом Управления государственной охраны Украины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и был оперативно задержан.

Задержанному готовятся объявить подозрение в совершении умышленного убийстве. Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

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