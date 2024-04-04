Крики чув увесь будинок: у Києві в ліфті живцем згоріла людина (фото)

За цим фактом проводиться всебічне розслідування

В Оболонському районі Києва увечері в середу, 3 квітня, у багатоповерховому будинку спалахнула масштабна пожежа. Як виявилося, вогонь охопив кабіну ліфта, в якій знаходився чоловік.

На жаль, людина згоріла живцем і її не вдалося врятувати. Подробиці події розповіли у Телеграм-каналі "Життя.Оболонь. Київ".

Так, у багатоповерхівці по вулиці Героїв Дніпра, 16 ввечері в середу, 3 квітня, почалася пожежа. На місце прибули рятувальники, які встановили, що вогонь охопив кабіну ліфта на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Під час гасіння пожежі в ліфті рятувальники виявили обвуглене тіло чоловіка, який згорів живцем.

Мешканці будинку кажуть про те, що відчули запах диму та почули крики людини, однак не могли зрозуміти звідки саме вони доносяться.

Місце трагедії

Варто зазначити, що пожежа була досить потужною — спалах вдалося ліквідувати лише 4 квітня, о 00:22. В результаті події обшивка ліфта повністю згоріла.

Також були пошкоджені вогнем двері ліфта, а закопченими виявилися стеля та коридор з 3 по 9 поверх.

Місце трагедії

На місці працювало 15 пожежників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причини та обставини трагедії належить встановити компетентним органам.

За цим фактом проводиться всебічне розслідування, а особистість загиблого встановлюється.

Трагедія сталася на вулиці Героїв Дніпра, 16

Варто зазначити, що цей резонансний випадок змусив користувачів соцмереж згадати цинічний діалог по одному з кримінальних проваджень минулого року, коли було оприлюднено розмову між КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" КМДА та підрядною фірмою, які були викриті в організації злочинної схеми спрямованої на розтрату бюджетних коштів, виділених на капітальне будівництво та реконструкцію ліфтів у житлових будинках міста Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві стався конфлікт між пасажиром та водієм таксі Bolt. За словами клієнта таксі, у водія не виявилося здачі і він почав поводитися агресивно, а потім і зовсім зупинив авто посеред вулиці і спробував напасти на хлопця з ножем.