У Дніпрі вбили військового: тіло знайшли у закинутій лікарні (фото)

Поліція вже затримала підозрюваних

У четвер, 22 лютого, у Дніпрі в покинутій будівлі знайшли тіло вбитого військового. Це сталося на вулиці Робочій.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний" із посиланням на власні джерела. Зазначається, що тіло знайшли на третьому поверсі колишньої лікарні. На ньому були тілесні ушкодження у вигляді гематом та саден на обличчі та голові.

З’ясувалося, що чоловік був жителем Першотравенська. Він ще у травні 2023 року самовільно залишив територію військової частини.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє чоловіків. Раніше судимий 35-річний житель Дніпра та 29-річний житель села Нехвороща, Полтавської області, теж раніше неодноразово судимий.

UPD 15:30 Як пізніше повідомили у поліції Дніпропетровської області, загиблому було 36 років. Зазначається, що правоохоронці оглянули місце злочину, зібрали речові докази та встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетні раніше засуджені мешканці Дніпропетровської області віком 25 та 29 років.

За даними поліції, між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападники деревʼяною палицею, руками і ногами побили потерпілого. Після нападу підозрювані пішли з місця злочину. Внаслідок численних тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.

23 лютого слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 23 лютого, росіяни атакували "шахедами" багатоповерхівку у Дніпрі. Постраждало 8 людей.