У Дніпрі затримали вбивцю 12-річної дівчинки: поліція розкрила обставини злочину

Знаряддя злочину також знайшли

Вбивцю 12-річної дівчинки у Дніпрі, тіло якої виявили у середу, 31 січня, знайшли. Його затримала поліція, а також вилучила знаряддя злочину.

Про це інформує телеграм-канал "Дніпро.Оперативний". Також правоохоронцям вдалось встановити обставини вбивства.

Зазначається, що у неділю 28 січня дівчинка пішла до подруги, а у вівторок 30 січня, коли зв'язок з нею було втрачено, мати звернулася до поліції.

Знаряддя злочину

Співробітники поліції розпочали пошуки зниклої дитини, спілкувалися з друзями та знайомими, перевіряли громадські місця. Однак їм не вдалося встановити місцезнаходження дівчинки, і в середу, 31 січня, в результаті подальших пошуків тіло дитини з ножовими пораненнями було знайдено в канаві в Самарському районі міста.

Самарський район Дніпра

Після ретельного огляду місця події та з'ясування всіх обставин злочину поліція встановила, що до умисного вбивства причетний 23-річний чоловік.

За даними слідства, ввечері 29 січня 2024 під час словесного конфлікту підозрюваний завдав численних ударів ножем у різні частини тіла дівчинці. Від отриманих травм дитина померла.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України та висунули звинувачення в умисному вбивстві. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.

Також у мережі пишуть, що дівчинка була з неблагополучної сімʼї та часто мала конфлікти з батьком та братом, які також її били. У родині пиячили.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі на Трасі здоров’я зранку 23 січня знайшли оголене тіло чоловіка. Як пізніше з’ясувалося, загиблим виявився онук засновника ринку "Сьомий кілометр" та його ексспіввласник Віктор Добрянський-молодший.