Не только зарезал ребенка, но и изнасиловал: нелюду из Днепра сообщили о новом подозрении, подробности

Что говорят прокуроры

В среду, 20 марта, в Днепре прокуроры сообщили о новом подозрении местному жителю, который в конце января убил 11-летнюю девочку. Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре. По данным следствия, вечером 29 января 2024 года на одной из улиц г. Днепра рядом с теплотрассой подозреваемый изнасиловал 11-летнюю девочку.

После чего, достав нож, нанес ребенку многочисленные ранения. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

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По результатам судебно-медицинской экспертизы на теле ребенка выявлено не менее 19 колото-резаных ран головы, шеи, грудной клетки. А также подтверждено изнасилование.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемый находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Приднепровске нашли тело 11-летней девочки. По предварительной информации, это Мария Биланова, которая ушла из дома в Самарском районе Днепра 29 января. Для поиска вероятных преступников была привлечена криминальная полиция, мобильная криминалистическая лаборатория и кинологи с собаками.

Уже 1 февраля убийцу 11-летнюю девочку нашли. Его задержала полиция, а также изъяла орудие преступления. Также правоохранителям удалось установить обстоятельства убийства.

Позже стало известно имя 23-летнего парня, зарезавшего 11-летнюю Марию Биланову в Приднепровске. Его зовут Александр, но больше известен в опасных компаниях по прозвищу "Кот".

Мать злоумышленника заявила, что ничего не знала о преступлении сына, и сейчас ее семья опозорена на весь город.

23-летний житель Днепра не в первый раз попадает в поле зрения полиции. По словам товарищей, он любит "легкие деньги", поэтому часто воровал. Саша по кличке "Кот" неоднократно был замечен в сомнительных компаниях, где употребляли алкоголь и наркотические вещества. Такой разгульный образ жизни он начал вести, когда отец ушел из семьи.

Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины и предъявлено обвинения в умышленном убийстве. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Ему уже выбирали меру пресечения. Под стражей он находился 60 суток.

Ранее "Телеграф" писал, что двоих жителей Запорожья наказали за изнасилование и распространение детского порно. Прокуроры доказали, что мужчины развращали малолетнюю девочку, снимая все это на видео. Потерпевшая является дочерью одного из обвиняемых.