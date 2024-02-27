У Варшаві жорстоко зґвалтували українку? Що кажуть дипломати та ЗМІ

Відомості щодо громадянства жертви розходяться

Зранку в понеділок, 26 лютого, у центрі Варшави зґвалтували молоду жінку. Нападника вже затримала поліція.

Як повідомляє польське видання fakt.pl, 20-річна дівчина поверталася до своєї квартири. Коли вона йшла вулицею Журавія, за нею з’явився підозрілий чоловік.

Коли жінка опинилася біля багатоквартирного будинку № 34, зловмисник одягнув їй на голову балаклаву, витягнув ніж, схопив її ззаду та протягнув перед вхідними воротами. Потім він почав душити її та зривати з неї одяг. Весь інцидент тривав кілька хвилин. Потім зловмисник затягнув молоду жінку до сусіднього будинку і там зґвалтував. Після цього він залишив її на сходах перед воротами та пішов геть.

Видання зазначає, що на записах камер відеонагляду, які є у власників будівлі, видно, як люди проходять повз під час зґвалтування. Однак на дії зловмисника ніхто не відреагував.

"Є записи, на яких видно, як поруч по тротуару йдуть дві дівчини. Вони щось кричали, але нападника це не зупинило. Тоді йшла пара, хлопець і дівчина, але вони теж проходили повз і не реагували", — розповіла жінка, у якої є записи з камер відеоспостереження.

Зреагував лише охоронець, який збирався працювати на ранкову зміну. Саме він знайшов роздягнену дівчину на сходах і одразу викликав службу. Через кілька хвилин на місце приїхала поліція та швидка допомога.

Дівчину у важкому стані доставили до лікарні. Правоохоронці центру міста негайно розпочали пошуки зловмисника. Співробітники поліції затримали підозрілого чоловіка буквально через кілька годин. Він переховувався у своїй квартирі. Його затримали, одягли наручники та доставили до відділку поліції.

Під час обшуку у квартирі підозрюваного у зґвалтуванні правоохоронці виявили книги кримінальної тематики. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Видання стверджує, що це була українка. Водночас ТСН.ua з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє, що постраждала жінка не є громадянкою України. Своєю чергою польські видання Miejski Reporter та TVP.info зазначають, що жертва – громадянка Білорусі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Польщі накинулися на українку з 5-річною донькою. У дівчинку жбурлялися пляшками пива, а матері погрожували вбивством.