Під Дніпром 8-річний хлопчик потрапив у реанімацію через побої вітчима: виявилось, що його мати за кордоном

Дитину із серйозними травмами доставили до лікарні обласного центру

У Кам’янському поліція затримала за завдання тяжких тілесних ушкоджень 43-річного чоловіка, який кулаками та ременем побив 8-річного хлопчика. Дитині знадобилася допомога медиків, її госпіталізували до реанімаційного відділення однієї з лікарень Дніпра.

Медичні працівники повідомили поліцію про те, що сталося, вдень у середу, 13 березня 2024 року. Співробітники правоохоронних органів зуміли встановити особу підозрюваного у злочині та затримали його, повідомляє пресслужба Поліції Дніпропетровської області.

Поліцейські встановили, що дитину до напівсмерті побив 43-річний чоловік. Він проживав у будинку своєї дружини й мав наглядати за її дітьми. Дружина виїхала за кордон на заробітки.

Окрім дітей законної дружини, у будинку були також діти її сестри. Жінки разом поїхали за кордон.

Чому чоловік побив дитину з такою жорстокістю – не повідомляється. Відомо лише, що хлопчик має численні тілесні ушкодження. Він був побитий кулаками та ременем.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Це навмисне завдання тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік перебуває під вартою.

Раніше "Телеграф" повідомляв про зґвалтування 7-річної дівчинки на Дніпропетровщині. Над дитиною поглумився вітчим, поки мати була відсутня.