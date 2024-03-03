Назвали себе "скінхедами" та били людей посеред вулиці: поліція затримала групу злочинців на Прикарпатті (відео)

Одному з нападників 16 років

В Івано-Франківську поліція розпочала кримінальне провадження щодо молодих людей, які нападають на вулиці на людей і б'ють їх, а те, що відбувається, знімають на відео. Винуватці скоєного злочину будуть покарані.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області. У низці соціальних мережах було виявлено ролики, на яких невідомі молодики нападають на людей похилого віку. Про них застосовують газові балончики. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

"У рамках кримінального провадження правоохоронці перевіряють викладену в мережі інформацію про побиття пересічних людей, встановлюють постраждалих осіб і всіх причетних до хуліганських дій. Слідчі дії тривають", — повідомили в поліції.

На одному з таких відео можна побачити, що невідомі б'ють і жінок. Спочатку вони повалили її на землю ударом по спині, бризнули в обличчя з балончика, а потім почали бити її ногами.

Відео злочинних дій ми публікувати не будемо, але за бажанням можете переглянути їх на місцевих телеграм-каналах за посиланням.

Правоохоронці оперативно встановили учасників правопорушень та одну жінку — потерпілу. Хулігани доставлені до місцевого управління поліції та дають визнавальні покази.

У поліції показали фото одного з нападників. Йому 16 років і він вже разом з батьками дає показання у відділку.

Нападник на людей

Хлопець вибачився за свої дії. Він каже, що хотіли здобути популярності, а удари буди імітовані.

Що цікаво, у місцевих пабліках запевняють, що в одного з нападників нібито родичі є держслужбовцями.

На інцидент відреагувала і голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. Вона повідомила, що спільно з керівництвом правоохоронних органів області провели нараду, на якій обговорили ситуацію щодо недопущення в області таких проявів в майбутньому. Такі вчинки є ганебними та абсолютно неприпустимими у нашому суспільстві. Винуватці мають бути покарані.

Раніше "Телеграф" писав, що на Харківщині в Краснограді стався схожий випадок. Посеред дня троє хлопців в парку напали на 62-річного чоловіка. Він повертався додому з місцевого ринку — там заробляв ремонтом велосипедів.

Нападниками виявилися троє 15 та 16-річних підлітків. Школярі збили жертву з ніг та накинулися всі втрьох, били жорстоко. А все, що відбувалося, знімали на відео. Потім впевнилися в тому, що жертва померла та втекли.

Найстарший серед них — 15-річний Ярослав, він же лідер групи. Після затримання сказав, що вважає себе учасником руху скінхедів та має однодумців в Києві. Саме тому вбивство знімали від початку до кінця — для підтвердження того, що воно насправді було.

Натхнення та інструкції Ярослав отримував через телеграм-канал про вбивства та маніяків. А готове відео відправив своєму віртуальному "товаришу", який так само захоплюється вбивствами.