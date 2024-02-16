Узяв ніж і пішов різати сусідів: житель Київщини вчинив масовий напад

Нападнику загрожує 15 років позбавлення волі

У Фастівському районі Київської області стався кричущий інцидент — чоловік накинувся на своїх сусідів із ножем та завдав кожному з членів постраждалої родини серйозних поранень. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Злочинця було оперативно затримано та взято під варту. Про подробиці жорстокого нападу розповіли у прес-службі Прокуратури Київської області.

Так, у листопаді 2023 року в місті Боярка місцевий житель прийшов у квартиру до своїх сусідів — літньої сімейної пари. Він постукав у двері і йому відчинила 60-річна жінка, яку зловмисник кілька разів ударив ножем у груди.

На крики матері з кімнати вибіг її син, якому нападник також завдав ножових поранень у ділянку ніг і живота. Крім цього злочинець порізав і чоловіка жінки — 62-річного чоловіка.

Після вчинення кривавої розправи чоловік пішов до себе додому. Варто зазначити, що на момент скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Мотиви настільки жорстоко вчинку, наразі, не розголошуються.

На крики постраждалих прибігли сусіди – саме вони викликали медиків та правоохоронців. Злочинця вдалося оперативно затримати. На даний момент він перебуває під вартою.

Чоловіка звинуватили в замаху на вбивство трьох людей. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Інцидент стався у Боярці

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві 22-річний хлопець холоднокровно зарізав сусіда через гучну музику. Зловмисника вдалося оперативно затримати — йому загрожує багаторічне ув’язнення.