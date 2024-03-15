Под Днепром 8-летний мальчик попал в реанимацию из-за побоев отчима: его мать оказалась за границей

Ребенка с серьезными травмами доставили в больницу областного центра

В Каменском полиция задержала за нанесение тяжких телесных повреждений 43-летнего мужчину, который кулаками и ремнем избил 8-летнего мальчика. Ребенку потребовалась помощь медиков, его госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц Днепра.

Медицинские работники сообщили о произошедшем в полицию днем в среду, 13 марта 2024 года. Сотрудники правоохранительных органов сумели установить личность подозреваемого в преступлении и задержали его, сообщает пресс-служба Полиции Днепропетровской области.

Полицейские установили, что ребенка до полусмерти избил 43-летний мужчина. Он проживал в доме своей супруги и должен был присматривать за ее детьми. Жена уехала за границу на заработки.

Помимо детей законной супруги, в доме были также дети ее сестры. Они вместе уехали за границу.

Почему мужчина избил ребенка с такой жестокостью ― не сообщается. Известно только, что у мальчика многочисленные телесные повреждения. Он был избит кулаками и ремнем.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Это преднамеренное нанесение тяжких телесных повреждений. Мужчина находится под стражей.

Ранее "Телеграф" сообщал об изнасиловании 7-летней девочки в Днепропетровской области. Над ребенком надругался отчим, пока мать отсутствовала.