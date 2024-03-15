Под Днепром 8-летний мальчик попал в реанимацию из-за побоев отчима: его мать оказалась за границей
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Ребенка с серьезными травмами доставили в больницу областного центра
В Каменском полиция задержала за нанесение тяжких телесных повреждений 43-летнего мужчину, который кулаками и ремнем избил 8-летнего мальчика. Ребенку потребовалась помощь медиков, его госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц Днепра.
Медицинские работники сообщили о произошедшем в полицию днем в среду, 13 марта 2024 года. Сотрудники правоохранительных органов сумели установить личность подозреваемого в преступлении и задержали его, сообщает пресс-служба Полиции Днепропетровской области.
Полицейские установили, что ребенка до полусмерти избил 43-летний мужчина. Он проживал в доме своей супруги и должен был присматривать за ее детьми. Жена уехала за границу на заработки.
Помимо детей законной супруги, в доме были также дети ее сестры. Они вместе уехали за границу.
Почему мужчина избил ребенка с такой жестокостью ― не сообщается. Известно только, что у мальчика многочисленные телесные повреждения. Он был избит кулаками и ремнем.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Это преднамеренное нанесение тяжких телесных повреждений. Мужчина находится под стражей.
Ранее "Телеграф" сообщал об изнасиловании 7-летней девочки в Днепропетровской области. Над ребенком надругался отчим, пока мать отсутствовала.