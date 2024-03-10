На Дніпропетровщині посеред дня сталась стрілянина, є постраждалий: деталі (фото)

Вживаються заходи для встановлення та затримання осіб

У неділю, 10 березня, на Дніпропетровщині у Кривому Розі сталася стрілянина на вулиці. В результаті стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

Перші подробиці повідомили у поліції. Зараз правоохоронці встановлюють осіб, які стріляли у людину.

До поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території Покровського району міста. На місце виїхали поліцейські відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції.

Стрілянина у Кривому Розі

Стрілянина у Кривому Розі

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зараз поліцейські з’ясовують всі обставини злочину. Вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до хуліганських дій.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі виявили повішеним підлітка. Попередньо, це самогубство. Хоча, за словами сусідів, родина хлопця була благополучною, а він добре навчався. Тіло знайшли у будинку, де проживав школяр. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.