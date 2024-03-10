На Днепропетровщине посреди дня произошла стрельба, есть пострадавший: детали (фото)
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Принимаются меры по установлению и задержанию лиц
В воскресенье, 10 марта, на Днепропетровщине в Кривом Роге произошла стрельба на улице. В результате стрельбы из травматического оружия пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу.
Первые подробности сообщили в полиции. Сейчас правоохранители устанавливают стрелявших в человека.
В полицию поступило сообщение о стрельбе на территории Покровского района города. На место выехали полицейские отделения полиции №3 Криворожского районного управления полиции.
Ведомости по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства преступления. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к хулиганским действиям.
Ранее "Телеграф" писал, что в Кривом Роге обнаружили повешенным подростка. Предварительно это самоубийство. Хотя, по словам соседей, семья парня была благополучной, а он хорошо учился. Тело обнаружили в доме, где проживал школьник. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.