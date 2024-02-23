У центрі Києва побили та обікрали військового: вдарили цеглою по голові (відео)

Нападникам загрожує до 15 років позбавлення волі

У Києві поліція затримала двох чоловіків, які напали на військовослужбовця ЗСУ. Від удару він втратив свідомість, а зловмисники обікрали його.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. Потерпілий звернувся до Шевченківського управління поліції та розповів про розбійний напад.

За його словами, двоє чоловіків підбігли до нього ззаду та вдарили цеглиною по голові, коли він йшов вулицею. Коли він прийшов до тями, він помітив, що у нього немає мобільного телефону, гаманця та золотої каблучки.

Оперативники карного розшуку спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили осіб, причетних до нападу на потерпілого. Ними виявилися 44-річний харків’янин і його 39-річний товариш, мешканець Києва. Один з них був затриманий біля місця події, а інший — на лівому березі столиці.

Слідчі Шевченківського управління поліції повідомили підозрюваним про звинувачення за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі в покинутій будівлі знайшли тіло вбитого військового. Це сталося на вулиці Робочій.