На Дніпропетровщині п’яні підлітки побили друга, знімаючи на відео, і кинули його вмирати: деталі

Правоохоронні органи встановили всіх причетних до цього злочину

У Зеленодольську Криворізького району Дніпропетровської області нетверезі підлітки до смерті побили 18-річного товариша, з яким пили алкогольні напої. Усі свої дії вони знімали на телефон.

Коли їхній товариш знепритомнів, підлітки просто пішли й залишили його. До ранку хлопець не дожив, повідомляє ресурс "Свої. Кривий Ріг" із посиланням на власні джерела.

Четверо хлопців віком від 16 до 18 років влаштували вечірку у квартирі. Вони разом розпивали алкогольні напої. Якоїсь миті між ними сталася сварка. 18-річного хлопця почали бити, а всі знущання знімали на відео.

Коли він знепритомнів, його знайомі перенесли непритомне тіло на ліжко і пішли з квартири. Вони не надали йому допомоги, не викликали "швидку". До ранку хлопець, якому у лютому мало виповнитися 19 років, не дожив.

Правоохоронці вже встановили причетних до вбивства. Поки що жодної офіційної інформації від поліції немає.

Раніше "Телеграф" писав про схожий випадок у Тернополі. Там підлітки напали на свого старшого товариша, який мав інвалідність. Його побили, а тіло винесли на мороз. Всю ніч чоловік лежав на вулиці, доки його не виявили.