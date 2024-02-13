У Києві біля сміттєвих баків лежав закривавлений труп: підозрюваних знайшли за гарячими слідами

Зловмисників затримали — їм загрожує суворе покарання

У вівторок, 13 лютого, у Дарницькому районі Києва сталося жорстоке вбивство. Так, рано-вранці місцевий житель виявив біля сміттєвих баків закривавлений труп чоловіка без ознак життя.

Столичним правоохоронцям вдалося оперативно встановити особи вбивць та затримати їх. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.

Відомо, що правоохоронці отримали інформацію про те, що у Дарницькому районі Києва сталося вбивство. Патрульні поліцейські негайно прибули за вказаною адресою і розпочали пошуки потенційного вбивці.

Як виявилося, біля сміттєвих баків місцевий мешканець натрапив на закривавлений труп чоловіка. Неподалік місця події поліцейські виявили сліди крові, які вели до під’їзду багатоповерхового будинку.

Прослідувавши "кривавим слідом" копи потрапили в одну з квартир, двері в яку були відчинені. Зайшовши всередину житла, патрульні побачили двох чоловіків, які намагалися відмити сліди крові зі свого одягу.

Правоохоронці затримали потенційних убивць та доставили їх до СІЗО. Під час огляду квартири було також виявлено закривавлений ніж.

Причини та обставини події належить встановити слідству. За фактом вбивства чоловіка розпочато розслідування.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпровському районі Києва чоловік зарізав неповнолітнього хлопця. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння і його вдалося затримати гарячими слідами.