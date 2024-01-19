У селі під Полтавою хлопець побив вагітну дівчину: лікарям вдалося врятувати лише одне життя

Хлопцеві може провести у в’язниці до 8 років

На Полтавщині хлопець побив свою вагітну кохану. Лікарі намагалися врятувати життя обом, але дитина не вижила.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на повідомлення представника поліції регіону Юрія Сулаєва. Інцидент трапився у селі Абазівка 16 січня.

Швидку допомогу викликали сусіди, коли до них звернулася 24-річна сусідка із саднами та побоями на тілі. Вони ж повідомили про побиття у поліцію. Лікарі відвезли постраждалу до лікарні, де боролися за її життя та життя малюка, але дитину врятувати не вдалося. Через численні травми у дівчини стався викидень на 4-му місяці вагітності.

Поліція оперативно затримала 26-річного співмешканця постраждалої та завела на нього кримінальну справу за умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень (ст. 121 ККУ). За вчинене хлопцю загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Нині він перебуває у СІЗО.

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