У Дніпрі батько роками розбещував доньок після смерті матері: як він виправдовувався в суді

У суді чоловік заявив, що він намагався бути люблячим та дбайливим татом

У Дніпрі батько три роки розбещував своїх неповнолітніх дочок і знімав із ними порнографію. У суді чоловік відкидав усі звинувачення та казав, що нічим подібним не займався.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний" із посиланням на вирок суду. Дівчатка страждали від дій батька в період із 2020 по 2023 рік.

У 2014 році у чоловіка померла дружина і з того часу він сам виховував двох дочок та сина з особливими потребами. Вперше нездоровий інтерес батька до старшої дочки виник 2020 року. Він щонайменше чотири рази кликав дівчинку з собою у ванну кімнату, де змушував роздягатися та торкатися себе в інтимних місцях. Крім того, чоловік під приводом видалення волосся в інтимних місцях своїми руками наносив старшій дочці крем для депіляції.

Щодо молодшої дочки, то батько її також примушував до інтимних дій. Зокрема, змушував обох дочок одягати відверту білизну та торкатися руками його геніталій. Але цього батькові здалося мало, і він вирішив знімати порнографію за участю дочок.

Правоохоронці виявили у чоловіка 23 файли, на яких було зображено оголені частини тіла дітей. Фото та відео інтимного характеру він робив за допомогою мобільного телефону та скидав на флешку. Гаджет та накопичувач поліцейські також вилучили.

Через трирічне сексуальне насильство обидві дівчинки отримали тяжкі психологічні травми.

Примітно, що чоловік не визнає своєї провини та заявляє, що він намагався бути люблячим батьком і дбав про дочок як міг. Щодо порнографічних фото своїх дочок, то батько заперечує свою причетність до цього і заявив, що вперше побачив ці кадри лише у матеріалах справи.

На думку обвинуваченого, "виготовлення порнографії" — це щось масштабне, але аж ніяк не те, у чому його звинувачують. Щобільше, чоловік у суді продовжив наполягати на тому, що не змушував дівчаток торкатися його геніталій і не робив жодних інтимних дій із ними.

Попри спробу викрутитися, правоохоронцям вистачило доказів для того, щоби довести провину батька трьох дітей. Суд визнав чоловіка винним і ухвалив рішення відправити його за ґрати на 10 років.

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