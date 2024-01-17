У Києві чоловіка в парку забили битою до смерті: убивці оголосили вирок (фото)

Постраждалий від отриманих травм помер у лікарні

Голосіївський районний суд Києва виніс вирок зловмиснику, який у липні минулого року по-звірячому побив битою випадкового перехожого. Від отриманих травм 66-річного чоловіка помер у лікарні, а злочинця було затримано.

За завдання тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, чоловіка засудили до семи років ув’язнення. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Так, на вулиці Героїв Маріуполя (колишня Маршала Якубовського) у липні минулого року 33-річний зловмисник разом зі своїм товаришем гуляв парком. Якоїсь миті вони помітили на одній з лав 66-річного чоловіка і почали до нього чіплятися. У ході суперечки спалахнув конфлікт і зловмисник схопив дерев’яну биту і піднявши потерпілого з лави, почав хаотично завдавати йому ударів.

В результаті події 66-річний чоловік отримав численні травми голови та тулуба. Він був екстрено доставлений до медустанови, де незабаром помер.

Зловмисника затримали на місці скоєння злочину працівники полку поліції особливого призначення, які несли службу неподалік та не дозволили йому втікти.

Зловмисника посадили у в’язницю на сім років

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 КК України: "Нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого".

Зібравши всі необхідні докази, правоохоронці направили обвинувальний акт до суду. Голосіївський районний суд Київа визнав чоловіка винним і виніс йому вирок — позбавлення волі на строк сім років.

Жорстоке вбивство сталося на вулиці Героїв Маріуполя

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на околиці Києва правоохоронці виявили у водоймищі труп чоловіка з множинними ножовими пораненнями. Вбитим виявився військовослужбовець, якого розшукували його близькі.