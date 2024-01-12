Били та ґвалтували страшними способами: троє підлітків у Кривому Розі знівечили жінку (фото)

Причина вчинку підлітків невідома

У Кривому Розі троє неповнолітніх хлопців неслов’янської національності побили та зґвалтували жінку. Причому дії сексуального характеру робили вони підручними засобами.

Про це повідомляють "СВОЇ. Кривий Ріг" із посиланням на власні джерела. Усіх трьох підлітків затримано.

Зґвалтування сталося вночі 11 січня у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. Попри комендантську годину, троє хлопців 13–15 років напали на жінку, яка збирала пляшки. Спочатку вони побили її до півсмерті, а потім вирішили познущатися і зґвалтувати. Спочатку вони використовували для цього гілку та пляшку, а після один із них зробив це і природним способом.

Постраждала жінка

Поліція встановила всіх причетних, а найстаршого з них затримала за ст. 208. За попередніми даними, саме він ґвалтував жінку. Двоє співучасників також перебувають під слідством. У мережі повідомляють, що ці підлітки часто вешталися на вулицях Кривого Рогу: випрошували у перехожих гроші, а одного разу пристали до підлітка та спробували спровокувати його на бійку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Дніпропетровщині п’яні підлітки забили товариша на смерть. Свої знущання вони знімали телефоном.