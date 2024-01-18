Підлітки на Дніпропетровщині мало не вбили безхатька: подробиці події

Знову надихнулись "Словом пацана"?

Медики рятували 40-річного безпритульного чоловіка, якого сильно побили підлітки. У постраждалого була масивна кровотеча та сильні забої по всьому тілу.

Про це повідомляє портал "Dnepr.info". Жахлива подія трапилась біля Новокодацької підстанції.

Ввечері о 20:45 до служби порятунки поступив виклик від не байдужих містян. Приїхавши на місце події, медики виявили 40-річного чоловіка з закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною потиличної та лобної ділянок голови з рясною кровотечею. Постраждалий розповів, що на нього напали підлітки.

Після надання першої медичної допомоги, фельдшери ушпиталили потерпілого до медзакладу Дніпра.

Зі слів медика, підліткова агресивна поведінка вже не рідкість. Тому безхатьки частіше за інших страждають, адже є легкою здобиччю. Вони не мають захисників та рідко звертаються у правоохоронні органи. Лікар також припускає, що сучасна вседозволеність у перегляді жорстокого контенту, інколи й домашнє насильство, теж впливають на прояви агресії. Рушійною силою є й бажання молодих людей привернути увагу великої аудиторії до себе, а також показати свою крутість.

Раніше "Телеграф" писав, що у Луцьку молодь співала російські пісні та матюкала дружину загиблого воїна ЗСУ.