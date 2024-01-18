Подростки на Днепропетровщине чуть не убили бездомного: подробности происшествия

Снова вдохновились "Словом пацана"?

Медики спасали 40-летнего бездомного мужчину, которого сильно избили подростки. У пострадавшего было массивное кровотечение и сильные ушибы по всему телу.

Об этом сообщает портал "Dnepr.info". Ужасное событие произошло у Новокодакской подстанции.

Вечером в 20:45 в службу спасения поступил вызов от небезразличных горожан. Приехав на место происшествия, медики обнаружили 40-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ушиблиной раной затылочного и лобного участков головы с обильным кровотечением. Пострадавший рассказал, что на него напали подростки.

После оказания первой медицинской помощи, фельдшеры госпитализировали пострадавшего в медучреждение Днепра.

По словам медика, подростковое агрессивное поведение уже не редкость. Поэтому бездомные чаще других страдают, ведь являются легкой добычей. У них нет защитников и они редко обращаются в правоохранительные органы. Врач также предполагает, что современная вседозволенность в просмотре жестокого контента, иногда и домашнее насилие, тоже оказывают влияние на проявления агрессии. Движущей силой есть и желание молодых людей привлечь внимание большой аудитории к себе, а также показать свою крутизну.

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