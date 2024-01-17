Як тварину: чоловіка на Дніпропетровщині звʼязали, били та жорстоко принижували (фото, відео)

Кричущий інцидент зафільмувала поплічниця ката

На Дніпропетровщині, у селі Бухалівка, чоловік та жінка катували та принижували місцевого мешканця. На відео, яке шириться мережею, видно, що потерпілого зв’язали, бʼють та принижують.

Підозрюваних вже розшукали та затримали правоохоронці. Про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро Оперативний. Війна".

На кадрах відео можна почути, як чоловік звинувачує потерпілого у крадіжці та у тому, що той "кинув його на бабки". Жінка, яка фільмує факт катування, водночас називає його "мусорською гнидою" та принижує вербально.

Під час побиття потерпілий просить вибачення та запевняє, що виправиться.

У ЗМІ зазначають, що кат, який фігурує на відео, причетний до крадіжок кабелів і вирубки лісів. Він багато років займався так званим бандитизмом.

За фактом злочину відкрито два кримінальні провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України.

Раніше "Телеграф" писав, що кричущий інцидент стався у жовтні 2023 року у Василькові Київської області. Так, на території місцевої гімназії під час навчального процесу хлопчика зіштовхнули з висоти і він отримав численні серйозні травми.