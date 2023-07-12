Частини тіла розкидані по вулиці: у дворі будинку в Одесі знайшли труп та уламки гранати (фото 18+)

Поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка

У дворі багатоквартирного будинку в Одесі було виявлено труп чоловіка, частини тіла якого були буквально розкидані по вулиці. Неподалік правоохоронці знайшли важіль від ручної гранати.

Інформація про подію у середу, 12 липня, з’явилася у місцевих Telegram-каналах, які повідомили, що подія сталася сьогодні вранці біля будинку на Французькому бульварі 20-а. Очевидці викликали на місце події поліцію.

Фото — Думська

Пізніше в пресслужбі Головного управління Нацполіції України в Одеській області повідомили, що чоловік мав тілесні ушкодження, характерні для отримання при спрацюванні вибухового пристрою.

"Під час огляду місця події поліцейські виявили неподалік від загиблого важіль від ручної гранати. Наразі всі обставини події встановлюються слідчо-оперативною групою територіального підрозділу поліції", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 із приміткою "самогубство".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Київщині чоловік до смерті забив свого сина під час пиятики, потім розчленував і розкидав частини тіла в різних територіальних громадах Бучанського району.