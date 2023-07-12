Части тела разбросаны по улице: во дворе дома в Одессе нашли труп и осколки гранаты (фото 18+)

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины

Во дворе многоквартирного дома в Одессе был обнаружен труп мужчины, части тела которого были буквально раскиданы по улице. Неподалеку правоохранители нашли рычаг от ручной гранаты.

Информация о происшествия в среду, 12 июля, появилась в местных Telegram-каналах, которые сообщили, что происшествие случилось сегодня утром возле дома на Французском бульваре 20-а. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию.

Фото - Думская

Позже в пресс-службе Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области сообщили, что у мужчины были телесные повреждения, характерные для получения при срабатывании взрывного устройства.

"Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили неподалеку от погибшего рычаг от ручной гранаты. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются следственно-оперативной группой территориального подразделения полиции", — говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с примечанием "самоубийство".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевской области мужчина до смерти забил своего сына во время пьянки, затем расчленил и разбросал части тела в разных территориальных общинах Бучанского района.