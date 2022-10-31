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Розклали у п’ять пакетів: на Дніпропетровщині знайшли розчленовану жінку (фото 18+)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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У Павлограді невідомий убив та розчленував жінку Новина оновлена 31 жовтня 2022, 14:48
У Павлограді невідомий убив та розчленував жінку

Городяни натрапили на частину тіла жертви прямо посеред дороги

У Павлограді Дніпропетровської області знайшли розчленований труп жінки, тіло поділили на частини та розклали по пакетах.

Про це повідомляє місцевий канал "Дніпро Оперативний".

Зазначається, що тіло знайшли увечері в неділю, 30 жовтня, — просто посеред дороги лежала людська нога.

Коли почали розбиратися, знайшли п’ять пакетів із частинами жіночого тіла. Особа вбитої та обставини події встановлюються.

Прес-служба Головного управління Нацполіції на Дніпропетровщині підтвердила "Інформатору" факт виявлення трупа.

У Павлограді вбили жінку, розчленували та розклали по пакетах
Нога, яку знайшли перехожі у Павлограді

Варто зауважити, що того ж дня 30 жовтня схожий випадок був у Кам’янському Дніпропетровській області, — посеред вулиці знайшли труп 64-річного чоловіка з вирубаною кистю.

Виявилося, що у загиблого стався конфлікт із іншим місцевим жителем, і той убив його саперною лопаткою, після чого відрубав нею кисть. Вбивцю затримали.

У Кам’янському вбили чоловіка та відрізали кисть саперною лопаткою
Тіло чоловіка, вбитого у Кам’янському

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Дніпрі затримали маніяка, який убив щонайменше троє людей.

Теги:
#Вбивство #Павлоград #Кам'янське #Розчленування