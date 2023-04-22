Голову та інші частини тіла шукали по всьому району: під Києвом сварка батька та сина закінчилася трагедією (фото)

На Київщині батько вбив рідного сина

На Київщині сталося звіряче вбивство: частини тіла загиблого чоловіка було знайдено у різних територіальних громадах Бучанського району.

Як повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури, моторошна трагедія сталася у селі Білогородка.

За даними відомства, там під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт між сином та батьком, під час якого старший чоловік побив опонента до смерті.

"З метою приховування скоєного злочину чоловік за допомогою кухонного ножа розчленував тіло потерпілого шляхом відсікання голови від тулуба. Надалі власним автомобілем перемістив тулуб убитого в лісосмугу на території Білогородської територіальної громади", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Там же зазначили, що відрізану голову сина вбивця сховав у чагарниках неподалік житлового комплексу у с. Софіївська Борщагівка.

У відомстві уточнили, що чоловіка вдалося затримати. Він ховався у себе в гаражі. Йому повідомили про підозру за фактом умисного вбивства (ст. 115 КК України).

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі з ножем напали на сім’ю українців.