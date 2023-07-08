Українку в Норвегії вбив чоловік: деталі страшної трагедії
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Все трапилося у готелі, де мешкають українські біженці
У місті Берген у Норвегії сталася трагедія — українку вбив чоловік, з яким вона має спільну дитину (чи була пара в офіційному шлюбі не повідомляється). Жінка померла за півтори години після того, як її привезли до лікарні з тяжкими травмами.
Про це повідомляє Nettavisen Nyheter.
За даними поліції, вбита жінка є біженкою з України та їй за 30 років. Обвинувачений у вбивстві чоловік із Азербайджану, йому близько 30 років, він не визнає себе винним. У пари є спільна дитина.
Трагедія сталася у готелі Magic Hotel Solheimsviken неподалік центру Бергена, де мешкають біженці з України. Дитина жила з матір’ю, але невідомо, чи була вона свідком трагедії.
Українку з травмами виявили співробітники готелю у номері. Її доставили до лікарні, але лікарі не змогли врятувати жінку, травми виявилися дуже серйозними.
У поліції відмовилися повідомити подробиці, як саме було вбито українку. Підозрюваного перевірять на осудність, також на нього чекають судово-медичні експертизи. Його затримали біля готелю. За словами поліцейських, немає жодних доказів того, що на місці могли бути інші злочинці, крім заарештованого.
Однокласниця загиблої українки написала у Facebook, що її звуть Катерина Кожома. Її сестра зараз займається транспортуванням тіла в Україну з Норвегії та опікунством над дитиною.
Як повідомляв "Телеграф", у польському місті Карпач Нижньосілезького воєводства лісівники під час збирання лісу виявили в наметі мертву українку.