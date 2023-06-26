Приревнував і вбив: на Київщині чоловік позбавив життя свою знайому

Потерпіла померла від травматичного шоку

У Вишгородському районі Київської області до 10 років тюрми засуджено чоловіка, який до смерті забив кулаками жінку.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Вишгородської окружної прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок чоловіку, який до смерті побив знайому жінку (ч. 2 ст. 121 КК України)", — говориться у повідомленні правоохоронців..

Прокурори у суді довели, що у одному з сіл Вишгородського району в грудні 2022 року між знайомими на ґрунті ревнощів виник конфлікт.

Користуючись перевагою у фізичній силі, чоловік завдав жінці не менше 22 ударів кулаками по обличчю та тілу. Потерпіла померла від травматичного шоку, який розвинувся від отриманих тілесних ушкоджень.

Суд підтримав позицію прокурора, визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання — 10 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав про затримання на Закарпатті "ділка"-негідника, який продавав у ЄС на органи українських малюків.