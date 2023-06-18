Вдарив кулаком в лице і відрізав носа: сварка чоловіків у Дніпрі завершилась диким вчинком

Інцидент відбувся на місцевому ринку

В Дніпрі Жовтневий районний суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі чоловікові, якого визнали винним у інциденті, що трапився минулого року.

Про рішення суду повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

"Прокурори довели, що у травні 2022 року між двома чоловіками виник конфлікт на місцевому ринку у місті Дніпро. Засуджений наніс удар рукою по обличчю потерпілого, а потім невстановленим предметом відрізав йому носа. Після скоєного нападник залишив місце злочину", — говориться у повідомленні про жахливий випадок.

Також правоохоронці додали, що у судовому засіданні чоловік свою вину не визнав, проте стороною обвинувачення її доведено в повному обсязі.

Наразі рішення суду не набрало законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження.

Раніше повідомлялося про інший жахливий випадок, який стався під Хмельницьким: чоловік через ревнощі позбавив життя свого знайомого і його дівчину.