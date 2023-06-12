Вкрав зброю, вбив трьох людей і застрелився сам: снайпер-дезертир з Вишгорода вчинив злочин на Миколаївщині
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Чоловік через ревнощі позбавив життя колишню співмешканку, її матір та нового чоловіка
В селі Арбузинка Миколаївської області чоловік застрелив свою колишню співмешканку, її матір та нового чоловіка. Після чого вбив і себе.
Про це повідомив начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.
"Трагічна подія сталась вночі в Арбузинці. 24-річний чоловік через ревнощі застрелив свою колишню співмешканку, її матір та нового чоловіка. Після чого застрелився і сам",— йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом триває розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство двох або більше осіб".
В той же час ЗМІ повідомляють, що вбивця був військовослужбовцем-снайпером, який самовільно покинув військову частину у Вишгородському районі Київської області. Зброю для вбивства він начебто вкрав у товариша по службі.
Нині слідчі встановлюють всі обставини трагедії.
Раніше повідомлялося про трагічну подію, яка сталася в одному з сіл Василівського району Запорізької області: 23-річний чоловік під час сварки жорстоко вбив вагітну 19-річну знайому, яка наполягала на його батьківстві.