Забив до смерті розвідним ключем: під Хмельницьким чоловік через ревнощі позбавив життя друга та його дівчину

Жінка намагалась розборонити чоловіків, але також стала жертвою злочинця

В Хмельницькій області суд виніс вирок у справі 31-річного чоловіка, який вчинив подвійне вбивство.

Про це повідомили в обласному відділі Національної поліції.

Правоохоронці нагадали, що у червні минулого року до Кам’янець-Подільського районного управління поліції звернулась жителька одного із сіл та повідомила про зникнення її 30-річного сина.

У процесі розшуку зниклого працівники поліції встановили, що напередодні чоловік відпочивав зі знайомою, про зникнення якої також заявили родичі, та своїм товаришем.

Згодом оперативники в полі за селом Жванець знайшли покинутий автомобіль, який належав зниклому. Опитавши декілька десятків людей з оточення чоловіка та жінки, поліцейські отримали інформацію про ймовірну причетність до їхнього зникнення 31-річного раніше судимого товариша, з яким вони відпочивали.

За місцем його проживання слідчі провели санкціонований обшук, під час якого в підвальному приміщенні виявили тіла зниклих з явними ознаки насильницької смерті.

Тоді ж поліцейські встановили, що напередодні усі троє разом розпивали алкоголь. Згодом на ґрунті ревнощів між чоловіками виникла бійка, під час якої господар будинку металевим розвідним ключем спричинив своєму опоненту тілесні ушкодження, несумісні з життям. Жінка, присутня під час бійки, намагалась розборонити чоловіків, але зловмисник і її вдарив розвідним ключем по голові, від чого потерпіла теж померла на місці події.

Щоб приховати вчинений ним злочин, зловмисник сховав тіла у підвалі будинку, де мешкав, ретельно прибрав оселю і втік.

Правоохоронці розпочали пошуки і виявили його в сусідньому селі. Чоловік зізнався у скоєному та детально розповів про події того дня.

Також поліцейські встановили, що зловмисник викрав автомобіль та мобільний телефон загиблого.

"Наразі суд вже завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох і більше осіб), ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Його засудили до довічного ув’язнення", — говориться у повідомленні Нацполіції.

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