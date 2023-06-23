Открыла дверь и получила в грудь удар вилкой: под Одессой молодой человек пытался убить женщину и ее племянницу

В больнице девочке диагностировали проникающее ранение грудной клетки и внутренних органов, травматический шок второй степени

В одном из частных домохозяйств Куяльницкой ОТГ под Одессой на днях произошло кровавое событие: около десяти часов вечера в дом 44-летней женщины пришел нетрезвый односельчанин, заранее подготовивший орудие для совершения преступления – ножницы и вилку.

О деталях инцидента сообщили в областном отделе Национальной полиции.

Сразу после того, как женщина открыла входную дверь, злоумышленник без каких-либо причин, объяснений или претензий нанес множественные ножевые ранения ей и малолетней племяннице, причинив им телесные повреждения разной степени тяжести.

Остановили молодого человека в шаге от трагедии соседи, услышавшие крики потерпевших. Они позвонили на спецлинии "102" и "103", и держали мужчину до приезда правоохранителей.

В больнице девочке диагностировали проникающее ранение грудной клетки и внутренних органов, травматический шок второй степени, а женщине – колото-резаные раны разных частей тела.

"Следователи полиции под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 15 п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть в неоконченном покушении на умышленное убийство двух человек, среди которых есть малолетний ребенок. Во время досудебного следствия полицейские будут устанавливать причину нападения молодого человека на потерпевших, будет проводиться ряд экспертиз, в том числе проверка подозреваемого на вменяемость. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей", — прокомментировали событие в полиции.

Также сообщается, что за данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Сумах 30-летняя женщина забила до смерти старшую на 17 лет "конкурентку".