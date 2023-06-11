Не хотів визнавати себе батьком: молодий чоловік задушив скотчем 19-річну вагітну подругу

Позбавивши життя знайому, вбивця засипав її тіло будівельним сміттям

В одному з сіл Василівського району у Запорізькій області 23-річний чоловік під час сварки жорстоко вбив вагітну 19-річну знайому, яка наполягала на його батьківстві.

Злочин стався на тимчасово окупованій території, повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі.

"Прокурори Василівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Василівського району за фактом вчинення умисного вбивства жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)", — говориться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф на тимчасово окупованій території одного з сіл Василівського району між раніше судимим 23-річним молодиком та його 19-річною знайомою виникла сварка.

"Вагітна наполягала на батьківстві, що стало причиною позбавлення її життя. Під час конфлікту обвинувачений обмотав шию дівчини скотчем та стискав його руками доки остання не задихнулась", — зазначили у відомстві.

З метою приховати злочин вбивця засипав сміттям тіло померлої на території домоволодіння, де виконував ремонтні роботи.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Василівського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Раніше повідомлялося про випадок вбивства на Дніпропетровщині: чоловік задушив знайому і викинув її оголене тіло на вулицю.