Не хотів визнавати себе батьком: молодий чоловік задушив скотчем 19-річну вагітну подругу
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Позбавивши життя знайому, вбивця засипав її тіло будівельним сміттям
В одному з сіл Василівського району у Запорізькій області 23-річний чоловік під час сварки жорстоко вбив вагітну 19-річну знайому, яка наполягала на його батьківстві.
Злочин стався на тимчасово окупованій території, повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі.
"Прокурори Василівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Василівського району за фактом вчинення умисного вбивства жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)", — говориться у повідомленні.
Розслідуванням встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф на тимчасово окупованій території одного з сіл Василівського району між раніше судимим 23-річним молодиком та його 19-річною знайомою виникла сварка.
"Вагітна наполягала на батьківстві, що стало причиною позбавлення її життя. Під час конфлікту обвинувачений обмотав шию дівчини скотчем та стискав його руками доки остання не задихнулась", — зазначили у відомстві.
З метою приховати злочин вбивця засипав сміттям тіло померлої на території домоволодіння, де виконував ремонтні роботи.
Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Василівського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.
Раніше повідомлялося про випадок вбивства на Дніпропетровщині: чоловік задушив знайому і викинув її оголене тіло на вулицю.