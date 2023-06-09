Наніс більше 70 ударів: житель Закарпаття забив до смерті падчерку

Іншій дитині дружини підозрюваний наніс легкі тілесні ушкодження

У Закарпатській області суд виніс вирок у справі жителя села Паладь-Комарівка Ужгородського району, який 2 жовтня 2021 року вбив одну падчерку, а іншій — наніс тілесні ушкодження.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

"Прокурор у суді довела, що між підозрюваним і його дружиною виник конфлікт, свідками якого стали діти. Сварку матері й вітчима бачила й 10-річна падчерка, яка намагалася уникнути конфлікту та пішла з дому. Чоловік наздогнав дівчину, затягнув до будинку, а згодом у стані алкогольного сп’яніння спричинив не менше 75 ударів, які виявилися смертельними. Також вітчим наніс легкі тілесні ушкодження 5-річній доньці жінки", — йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, після побиття старшої падчерки матір не вчинила жодних дій, щоб її врятувати. Наразі в суді на розгляді перебуває обвинувальний акт стосовно жінки за фактом залишення дитини в небезпеці, що спричинило її смерть.

"Під час судового розгляду підозрюваний вчинення вбивства заперечував. Встановили, що чоловік вже притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство у попередньому шлюбі", — йдеться у повідомленні.

Також суд також ухвалив рішення про відшкодування засудженим на користь законного представника молодшої падчерки 100 тис. грн моральної шкоди.

Наразі вирок не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження. Чоловік знаходиться під вартою.

Раніше повідомлялося про те, що на Миколаївщині гість забив до смерті господаря металевою трубою.