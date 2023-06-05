На подушці залишились криваві сліди: на Миколаївщині гість забив до смерті господаря металевою трубою

Здійснивши убивство, підозрюваний спокійно ліг спати

В селі Володимирівка Миколаївської області стався тяжкий злочин: людину позбавили життя, побивши металевою трубою.

Про деталі інциденту повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 37-річний місцевий житель запросив в гості до своєї співмешканки 33-річного знайомого, і вони разом розпивати алкогольні напої.

Будинок, де стався злочин

Під час застілля між чоловіками виникла сварка, — можливо, через ревнощі або через політичні протиріччя – причину установить слідство.

Намагаючись довести вірність своєї позиції в дискусії, молодший на 4 роки гість знайшов металеву трубу та наніс неї п'ять ударів потерпілому в область грудної клітини та голови.

Після цього конфлікт порахували завершеним, і всі полягали спати.

Прокинувшись вранці, господиня виявила свого співмешканця без ознак життя, а на його подушці – сліди від крові.

Подушка зі слідами крові

Своєю чергою, ймовірний вбивця, усвідомивши результати свого вчинку, витягнув вбитого з будинку та залишив у кущах.

"Слідчим суддею обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою раніше судимому 33-річному мешканцю с. Володимирівка Баштанського району, який підозрюється у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя у момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 КК України)", — говориться у повідомленні прокуратури.

Остаточну правову оцінку діям підозрюваного буде надано стороною обвинувачення за результатами проведення всіх необхідних слідчих дій та експертиз.

Раніше повідомлялося про вбивство у Дніпрі, де чоловік задушив знайому і викинув її оголене тіло на вулицю.