Забив кохану до смерті і "відпочивав" у готелі: чоловік позбавив життя 28-річну волинянку

Сімейна сварка стала причиною смерті молодої жінки

В перший день червня до лікарні з тілесними ушкодженнями доставили 28-річну жительку Камінь-Каширського району Волинської області. Не прийшовши до свідомості, жінка померла у відділенні реанімації.

Обставини інциденту почала встановлювати поліція, повідомили у Секторі комунікації поліції Волинської області.

З’ясувалося, що напередодні, під час сварки, її побив чоловік, 29-річний місцевий житель. Отримані жінкою травми виявились смертельними.

На жаль, допитати чоловіка не було можливості, так як після конфлікту він покинув постійне місце проживання.

Проте, поліцейським вдалося оперативно встановити місцеперебування зловмисника. Виявилося, що він поселився в одному із готелів у Маневичах, де й був затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі", — говориться у повідомленні правоохоронців.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося про те, що в Одесі чоловік жорстоко вбив та розчленував власну матір.