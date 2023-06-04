Вбивство у Дніпрі: чоловік задушив знайому і викинув її оголене тіло на вулицю

Вийти на слід вірогідного вбивці допоміг поліцейський пес

За день до жахливого удару російського ворога по Дніпру, 2 червня, близько сьомої ранку, до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки поблизу одного з будинків по вулиці Князя Володимира Великого в Центральному районі міста.

Про це повідомили у Дніпровському районному управління поліції.

В ході розслідування обставин вбивства правоохоронці спільно із кінологом зі службовою собакою встановили, що до злочину причетний 44-річний місцевий житель.

Місце, де було знайдено тіло жінки

Поліцейський пес взяв слід від речей загиблої та привів до квартири, де мешкав підозрюваний.

За результатами проведеного у нього обшуку поліцейськими було вилучено два корпуси гранати Ф-1 і два запали типу УЗРГМ.

Вилучені у підозрюваного небезпечні предмети

В суботу, 3 червня, слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося про вбивство у Волинській області: чоловік забив до смерті дружину і втік з місця події, та невдовзі був затриманий у готелі.