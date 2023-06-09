Нанес более 70 ударов: житель Закарпатья забил до смерти падчерицу

Другому ребенку жены подозреваемый нанес легкие телесные повреждения

В Закарпатской области суд вынес приговор по делу жителя села Паладь-Комаровка Ужгородского района, который 2 октября 2021 убил одну падчерицу, а другой нанес телесные повреждения.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

"Прокурор в суде доказала, что между подозреваемым и его женой возник конфликт, свидетелями которого стали дети. Ссору матери и отчима видела и 10-летняя падчерица, которая попыталась избежать конфликта и ушла из дома. Мужчина догнал девочку, затащил в дом, а впоследствии. в состоянии алкогольного опьянения нанес не менее 75 ударов, которые оказались смертельными. Также отчим нанес легкие телесные повреждения 5-летней дочери женщины", — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, после избиения старшей падчерицы мать не предприняла никаких действий, чтобы ее спасти. Сейчас в суде на рассмотрении находится обвинительный акт в отношении женщины по факту оставления ребенка в опасности, повлекшей его смерть.

"Во время судебного разбирательства подозреваемый совершение убийства отрицал. Установлено, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за домашнее насилие в предыдущем браке ", — говорится в сообщении.

Также суд также принял решение о возмещении осужденным в пользу законного представителя младшей падчерицы 100 тыс. грн. морального ущерба.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу, длится время на апелляционное обжалование. Мужчина находится под стражей.

Ранее сообщалось о том, что в Николаевской области гость забил до смерти хозяина металлической трубой.